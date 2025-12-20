Conférence « Intelligence Artificielle »

Pour bien commencer 2026, la MJC organise une conférence sur l’intelligence artificielle. Cette soirée sera animée par Yann Roux.

Le 14/01/2026 20:00

3 rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 86 43

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs