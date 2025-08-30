Conférence interactive : Intelligence Artificielle

Anthony Charretier animera une conférence interactive  » Démystification de l’Intelligence Artificielle « .

Conférence interactive : Intelligence Artificielle
Le 26/09/2025 19:30

Espace Jean Monnet 22 avenue du Vercors 26120 Montélier Tél. 04 75 59 49 62

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs