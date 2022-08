Conférence : jeudi de la marionnette

Née en 1940 à Lyon, Emilie Valantin utilise très tôt les marionnettes pour dire des insolences. Après des études classiques, elle devient marionnettiste en 1973 et fonde le Théâtre du Fust à Montélimar. Son itinéraire d’artiste se confond ensuite avec celui de sa compagnie. Une programmation qui la mène à l’étranger et en festival jalonne ce cheminement besogneux pour redécouvrir et actualiser le métier de marionnettiste. Cette conférence sera un temps d’échange avec Emilie Valantin qui reviendra sur ses 50 ans de carrière et sur le métier de marionnettiste.