Conférence – Journées Européennes du Patrimoine

2014 : à l’occasion de la Grande Collecte, une famille buxoise prête aux archives municipales du Buis quatre albums de famille, le parcours de quatre frères pendant la Grande Guerre : Louis, Maximin, Clément, et Adrien. Au-delà de l’archive publique, l’archive privée place l’humain au centre de l’évènement historique, met en lumière le point de vue du combattant. La numérisation de ces exceptionnelles archives de famille, permet non seulement de rendre hommage à tous les poilus, dont le nom est inscrit sur les monuments, mais aussi à tous ceux qui sont revenus muets et dévastés par cette guerre meurtrière.

Projection de photographies.