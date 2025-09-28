« La mise en valeur du Sahara est parmi les plus belles réalisations de la France en Outre-mer. L’avion a été un des instruments essentiels de cette mise en valeur, en étant toujours précédé par le chameau, la voiture et le camion. »
A travers un diaporama richement illustré, le conférencier reviendra sur les premiers vols militaires effectués à partir de la base de Biskra, puis dans le nord du Sahara vers Ouargla, In-Salah et Colomb-Béchar.
Puis notre invité abordera, l’exploration aérienne systématique du Grand Sud, avec la tentative qui entraînera la mort du général Laperrine à Tamanrasset en mars 1920, mais également, avec l’effort considérable engagé par l’armée dans la réalisation des infrastructures : aérodromes, abris, postes de ravitaillement et balises, qui seront implantés sur tout le Sahara, sans oublier la radiotélégraphie qui assurera l’information météorologique et les secours éventuels.
Le grand désert est alors sillonné de toutes parts par des pilotes de renom. Les escadrilles militaires d’Algérie et d’AOF se croisent couramment dès 1933. Nous découvrirons les nombreux équipages français, belges et anglais qui ont effectué ses traversées aériennes, pour des raids, pour du tourisme ou pour la préparation des vols commerciaux transafricains d’Air Afrique et de la SABENA, sans oublier le rôle de la Compagnie Générale Transsaharienne, qui assurera l’hébergement dans les oasis ainsi que l’assistance technique qui permettra de survoler le Sahara avec une sécurité quasi-absolue à partir de 1935.
Conférence : « La conquête aérienne du Sahara », présentée par Pierre JARRIGE
Centre culturel des Rapatriés 5, rue Digonnet 26000 Valence Tél. 06 29 58 59 07
