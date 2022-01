Conférence / La Conquète Spatiale Américaine

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la rivalité Etats-Unis / URSS ne se limite plus aux zones d’influence terrestres. A l’envoi dans l’espace du 1er petit satellite puis de la chienne Laïka par les Russes, les Américains répondent par la création de la NASA en 1958. Il s’agit bien pour ces derniers de rattraper leur retard et de s’imposer comme une super puissance spatiale. La course a commencé avec le fait le plus marquant, le 1er pas de l’homme sur la lune en 1969. Aujourd’hui, la conquête spatiale est en partie confiée à la société SpaceX et tous les regards se dirigent vers Mars.

Venez découvrir la passionnante histoire de la conquête spatiale américaine proposée par le Club d’astronomie Alpha-Centaure de Romans.

