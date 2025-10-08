Qu’est-ce que la conscience et quel rôle le cerveau joue-t-il dans la conscience ? Comment avons-nous conscience de nous-mêmes, d’habiter notre corps, d’être où nous sommes et qui nous sommes ? Avons-nous conscience de nos actes ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque notre état de conscience se modifie d’ordinaire à non-ordinaire comme dans le sommeil, la méditation, l’hypnose ou la transe ? Durant cette conférence, nous explorerons les mystères de la conscience sous le prisme des Neurosciences et nous pourrons faire ensemble l’expérience d’un état de conscience modifié.
Conférence : La conscience dans tous ses états
Quand les questions sur la conscience rencontrent les neurosciences.
26 Place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 07 77 42 48 02