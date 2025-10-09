La guillotine est un symbole ambivalent de la Révolution, incarnant tout à la fois une humanisation de la peine de mort et la » terreur » de l’an II. Si la machine à décapiter est indissociable de l’héritage des Lumières et des premières années de la Révolution, elle est aussi une réponse pragmatique aux défis posés par la réalisation de la décapitation. Localement, l’arrivée de la guillotine modifie profondément la réalisation des exécutions et le rapport de la population aux châtiments. Cette conférence privilégiera ainsi des exemples tirés des départements d’un vaste quart Sud-Est (Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var et Gard).
Conférence : la guillotine et la peine de mort pendant la Révolution française
Par Guillaume Debat, maître de conférences en histoire moderne, université de Toulouse Jean-Jaurès
