Conférence: La légende d’Icare, réflexion sur la technique.

Henri PENA-RUIZ, invité par l’Université Populaire, rappellera à quelles conditions une technique nouvelle peut être mise en oeuvre sans engendrer plus de mal que de bien.

Explorée à partir d’une légende, la question prend tout son sens et toute sa portée.

La conférence sera agrémentée de lectures choisies pour leur pertinence mais aussi leur valeur littéraire. Faut-il choisir entre technophobie obscurantiste et technophilie irresponsable ? Non. Alors comment concevoir la maîtrise des techniques ?