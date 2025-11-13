Conférence La Mécanique de l’Histoire – ACCES

Une réflexion autour de la fabrication de l’histoire en tant que science, jusqu’à son instrumentalisation politique, ses liens avec la mémoire et les défis actuels.

Conférence La Mécanique de l’Histoire – ACCES
Le 19/11/2025 18:00

20 rue Saint-Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45

Contacter par mail Site internet
Payant

Conférence menée par Frédéric Sallée, docteur en histoire contemporaine et professeur agrégé d’Histoire à l’Université de Grenoble.
Réservée il y a peu encore aux érudits et aux universitaires, l’histoire est désormais omniprésente au travers des magazines, documentaires, etc… Mais la méconnaissance de cette discipline et la non-maîtrise de ses fondements scientifiques conduisent à nombre d’idées reçues et controverses. Qui n’a jamais entendu que l’histoire est née avec l’écriture, qu’elle a une fin, que son enseignement repose sur un  » roman national « , qu’elle aurait partie liée avec un devoir de mémoire. Autant de clichés qui oublient le rôle premier de l’historien : construire un récit à partir d’archives.