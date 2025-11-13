Conférence menée par Frédéric Sallée, docteur en histoire contemporaine et professeur agrégé d’Histoire à l’Université de Grenoble.
Réservée il y a peu encore aux érudits et aux universitaires, l’histoire est désormais omniprésente au travers des magazines, documentaires, etc… Mais la méconnaissance de cette discipline et la non-maîtrise de ses fondements scientifiques conduisent à nombre d’idées reçues et controverses. Qui n’a jamais entendu que l’histoire est née avec l’écriture, qu’elle a une fin, que son enseignement repose sur un » roman national « , qu’elle aurait partie liée avec un devoir de mémoire. Autant de clichés qui oublient le rôle premier de l’historien : construire un récit à partir d’archives.
Conférence La Mécanique de l’Histoire – ACCES
Une réflexion autour de la fabrication de l’histoire en tant que science, jusqu’à son instrumentalisation politique, ses liens avec la mémoire et les défis actuels.
20 rue Saint-Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45
