Conférence : « La patrimonialisation de l’architecture moderne comme enjeu de la transition écologique »

Par Claire Cosserat, urbaniste, directrice du CAUE de la Drôme, et Michèle Frémaux, architecte, chargée de mission au CAUE de la Drôme (Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Drôme)

Qu’est-ce qui fait patrimoine ?

Les édifices appartenant aux typologies traditionnelles, monumentales ou prestigieuses ne sont pas menacés (protection de monuments historiques) mais qu’en est-il de l’architecture plus récente ?

Jamais une époque n’a produit autant de constructions et d’innovations spatiales que le XXe siècle, laissant un patrimoine d’une grande richesse et diversité puisque le XXe siècle a multiplié les courants esthétiques. La décision de démolir, de préserver, de transformer, d’affecter à un autre usage, est difficile à prendre pour nombre d’acteurs de l’évolution urbaine. Au travers une sélection d’interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices construits au cours du XXe, les différentes postures d’interventions seront présentées.

Mais le choix de démolir ou conserver un bâtiment ne se limite pas à un parti pris architectural ou esthétique. Face aux défis actuels, ce choix présente des enjeux environnementaux, sociétaux, urbanistiques et économiques.

Illustration : Villa Balthazar (Valence). © CAUE 26