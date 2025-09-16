Là où ailleurs leurs chemins ne se croisent que rarement, chez nous, les interfaces sont multiples et des échanges fréquents sont devenus précieux pour faire avancer la transition.
Pour montrer ce que cette coopération pourrait changer concrètement sur le territoire, l’association Biovallée organise une nouvelle conférence :
Au programme : Le jumeau numérique de la rivière Drôme : un outil pour connaître et gérer en commun la ressource en eau de notre territoire.
La santé commune en Biovallée : des chercheurs de l’Université Lyon 1 viendront présenter leur travail sur la santé commune : sociale, environnementale et humaine. 3 santés dont les enjeux sont indissociables quand on dessine l’avenir d’un territoire.
Des témoignages vivants de chercheurs pour voir la science autrement
Conférence : la science au service de la transition
On observe en Biovallée une dynamique très singulière entre acteurs locaux engagés dans la transition écologique et chercheurs.
Vercheny le haut 26340 Vercheny Tél. 04 75 21 60 00
