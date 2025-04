Conférence : « La sensibilité des arbres »

Le Dr Catherine Lenne viendra nous en dire plus sur la sensibilité des arbres notamment aux facteurs mécaniques de leur environnement (vent et gravité), à la lumière et aux signaux chimiques.

Depuis l’Antiquité et jusqu’à très récemment, on a réservé les notions de sensibilité au monde animal, et en particulier à l’homme, les plantes, et parmi elles les arbres, étant jugées dépourvues de toute vie de relation. Cependant, depuis peu, de nombreux écrits ou documentaires sont venus bouleverser cette vision uniquement végétative des arbres.

La sensibilité en biologie, c’est la capacité qu’a un organisme ou une cellule de percevoir des informations extérieures et d’y répondre de manière adaptée. Et cette sensibilité est la condition sine qua non de la communication, Depuis les années 80s, de nombreux exemples de communication entre plantes, ou entre une plante et un animal ou une bactérie, ont été découverts et étudiés. La nature des messages échangés ainsi que les voies de communication sont diverses.

La conférence évoque principalement la sensibilité des arbres aux facteurs mécaniques de leur environnement (vent et gravité), à la lumière et aux signaux chimiques. Elle aborde les questions de la communication entre les plantes par la voie aérienne, grâce à l’échange de signaux volatils, en particulier dans le domaine de la défense face aux pathogènes ou herbivores. Elle fait le point sur les recherches et les connaissances scientifiques acquises, afin de mieux discuter des interprétations ou approximations trop souvent lues dans les ouvrages ou communications destinées au grand public.

Avec le Dr. Catherine Lenne,

Enseignante-chercheuse à l’ Université de Clermont Auvergne dans le Laboratoire PIAF