A l’heure où le concept de vie ou du vivant a remplacé celui de la nature ou de l’environnement, Francis Wolff suggère un changement radical d’éthique environnementale : ce n’est pas la vie qui a une valeur absolue, c’est chaque vie humaine. Parler de la vie ou du vivant implique que tous méritent la même considération morale, mais tous les vivants se valent-ils ?
Conférence : La vie a-t-elle une valeur ? – Salon du Livre
Rencontre avec Francis Wolff, philosophe, autour de son livre.
avenue Georges Clémenceau 26000 Valence Tél. 06 09 74 04 22