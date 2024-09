ConfÃ©rence : L’art de la PrÃ©histoire.

La conférence présentera les arts de la Préhistoire : grottes et roches peintes et gravées, objets sculptés ou modelés, bijoux…aux périodes du Paléolithique et du Néolithique. Conférencière : Isabelle Gonon. Diplômée d’archéologie. Proposée par la MJC.

Première d’un cycle de conférences d’histoire de l’art, la conférence dédiée à l’art de la Préhistoire présentera les facettes multiples d’un art riche et original. Les grottes peintes et les roches ornées du Paléolithique révèleront leurs merveilles. De Lascaux à la Grotte Chauvet, en passant par Altamira, les » grands classiques » seront évoqués ainsi que bien d’autres tout aussi étonnants. Les objets travaillés et les bijoux permettront d’aborder la place de l’art et de l’esthétique et de l’apparat dans la vie sociale des populations préhistoriques. A travers les arts de la Préhistoire, c’est une partie de la vie des sociétés du Paléolithique et du Néolithique qui se dévoilent. De belles images en perspective mais aussi la mise en exergue d’un art aux styles multiples présent dans des contextes qui remontent à des millénaires.