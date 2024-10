ConfÃ©rence : L’art de l’Egypte antique

La conférence présentera l’art de l’Egypte antique : objets précieux et délicats, reliefs peints, statues, fresques et architecture … au temps des pharaons. Conférencière : Isabelle Gonon. Diplômée d’archéologie. Proposée par la MJC.

Présenté dans le cadre du cycle de conférences d’histoire de l’art, la conférence dédiée à l’art de l’Egypte antique présentera les facettes multiples d’un art riche, créatif et original. Les différents styles de l’art égyptien seront présentés à travers la sculpture, les peintures murales et les reliefs. Les objets d’art raffinés et précieux des pharaons commentés. L’occasion d’admirer le trésor de Toutankhamon. Le travail des sarcophages, l’art d’utiliser les hiéroglyphes dans l’esthétique seront également évoqués. Sans oublier, bien sûr, l’architecture qui reste encore de nos jours fascinante. Le fameux sujet des pyramides sera abordé à travers les célèbres pyramides de Gizeh et leurs cousines moins connues nichées dans le désert égyptien qui nous réservent de belles surprises. Palais, temples et monuments dévoileront leur lien étroit avec les autres arts mais aussi avec les cultes religieux de l’Egypte antique. De très belles images en perspective mais aussi un voyage dans l’Egypte antique et son histoire à travers le prisme de l’art.