Conférence : « L’Asie centrale entre Russie, Chine, Etats-Unis et Islam. »

La Chine, qui a lancé en 2013 les Nouvelles Routes de la Soie, et son acolyte la Russie s’arc-boutent sur ce « chaudron centre-asiatique » qu’est le « Turkestan » composé de cinq républiques ex-soviétiques, du Xinjiang chinois, de l’Azerbaïdjan et de l’Afghanistan, où les Etats-Unis semblent lâcher prise.

Qualifiée de Très Grand Jeu, cette rivalité de grandes puissances et de quelques comparses (Inde, Pakistan, Iran, Arabie Saoudite, Israël, Turquie) peut transformer le chaudron en bombe.

La reconquête actuelle de l’Asie centrale, vieille terre d’islam, par les musulmans sunnites, plus le trafic de drogues, l’interminable guerre afghane, la pandémie mondiale et l’inévitable fin du rapprochement sino-russe risquent de mettre le feu aux poudres.

Quel rôle pourrait y jouer l’Europe pour contenir les ambitions chinoises ? Quels signaux peut y percevoir l’Europe quant à son propre avenir ?