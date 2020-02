Conférence : Le Camp de Struthof dans le système concentrationnaire nazi

Le KL. de Natzweiler-Struthof, situé dans l’Alsace annexée par l’Allemagne nazie est le plus occidental et le plus petit des camps de concentration. Il a aussi été l’un des plus durs, ayant été réservé aux » ennemis politiques du Reich « . Cette conférence retracera son histoire, indissociable de celle de l’ensemble du système concentrationnaire et du terrible projet des nazis de détruire des êtres humains pour ce qu’ils sont ou pour ce qu’ils pensent.

En partenariat avec le Comité ANACR de Romans (Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance) et l’AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation)