Conférence : Le Commun au Temps des Big Data et de la Pandémie

Notion centrale de la tradition socialiste, le commun avait été mis de côté avant de ressurgir en force grâce à la prise de conscience contemporaine de l’épuisement des ressources naturelles et aux mobilisations démocratiques contre les dégâts du néo-libéralisme. Après la pandémie, conjuguée à la numérisation à marche forcée de toute la société, l’autogouvernance des biens communs reste malheureusement une perspective fragile. Elle est pourtant de plus en plus indispensable pour faire face non seulement à la crise écologique, mais aussi à la gestion des ressources de santé (réduction des lits, vaccins, etc.) ou à la monétisation et l’utilisation à des fins de surveillance de masse des données numériques personnelles.