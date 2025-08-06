C’est dans ce contexte qu’une zone de tension va se cristalliser et s’intensifier en Palestine administrée par les Anglais. Ces tensions avaient commencé à la fin du XIXème siècle avec les débuts du mouvement sioniste poussant quelques milliers de juifs à s’installer en Palestine peuplée de populations arabes. Elles vont ensuite s’amplifier au lendemain de la première guerre mondiale car les britanniques acceptent régulièrement l’arrivée de nouveaux immigrants juifs d’où de violents affrontements qui culminent en 1936-39. Or la seconde guerre mondiale, le drame de la Shoah et la quête d’un État refuge pour les juifs, vont déboucher sur la décision de l’ONU en 1947 de créer deux États en Palestine : un pour les juifs, un autre pour les Arabes, Jérusalem et les lieux saints étant placés sous tutelle internationale. Rejetée par les arabes, cette décision va entraîner une succession de guerres qui se termineront par la victoire totale d’Israël en 1967.
Conférence : Le conflit Israëlo-Palestinien : Des origines à la guerre des 6 jours (1967)
L’Empire ottoman disparaît à la fin de la première guerre mondiale donnant naissance à la Turquie et à de nouveaux États dessinés par les puissances européennes, gérés par la France et l’Angleterre dans le cadre de mandats de la SDN.
