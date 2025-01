La méthode CANTIENICA est une forme intelligente de gymnastique basée sur la connaissance du corps en mouvement.

Les exercices sont basés :

– sur le redressement du squelette à partir du bassin osseux et de la colonne vertébrale

– sur le renforcement de la structure musculaire profonde à partir du Lévator ani (plancher pelvien profond) et du diaphragme pour atteindre un alignement et une verticalité durable

Chaque stimulation profite à toutes les structures du corps : muscles, tendons, ligaments, articulations, fascias, os et tous les organes.

Quelques exercices permettront d’imager la théorie.