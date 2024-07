La danse est un universel, un invariant anthropologique.

Cérémonies et fêtes ont toujours, et partout, été accompagnées de chorégraphies, non pas frustres et spontanées, mais articulées, sophistiquées. Ce qui signifie que, depuis des milliers d’années, il existe des » maîtres de danse » et des jeunes qui s’initient, mais aussi un public pour ces spectacles.