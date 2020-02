Conférence : Le coup de poing n’est pas parti

L’usage de la violence dans les luttes sociales est légitime, face à la violence sociale, économique que nous subissons, imposée par la violence physique et politique exercée par les pouvoirs. Dans mes engagements politiques, j’ai revendiqué la violence comme moyen de lutte légitime et indispensable et pourtant j’ai été incapable de donner le coup de poing lorsque j’étais en position et encouragé à le faire…