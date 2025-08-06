Nous rappelerons aussi toutes les grandes affaires politico-judiciaires sorties grâce au journalisme d’investigation depuis le « Watergate » jusqu’à « l’affaire du sang contaminé » et nous évoquerons les principaux médias d’investigation.
Conférence : Le journalisme d’investigation
Cette conférence permettra de définir ce genre journalistique, de dater son origine, de brosser le portrait du journaliste d’investigation et pour quel type de publication il travaille et de balayer les qualités requises pour ce type de journalisme.
