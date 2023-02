Conférence :  » Le Maître d’école du Village, au temps des Lumières et de la Révolution Française « 

Son enjeu essentiel était de réussir à former, par l’école, la génération des citoyens de demain.

À charge pour ceux qu’elle renomma alors les » instituteurs » d’y parvenir, au prix d’une éducation au contenu civique. Elle autorisa cependant, pour la première fois, l’existence d’un système scolaire dual.

Des écoles privées purent donc ouvrir leurs portes en sus des écoles

publiques voulues par la République. Or, au terme de la décennie révolutionnaire, les instituteurs privés sont devenus considérablement plus nombreux que les instituteurs publics. Comment l’expliquer ? Une plongée dans l’histoire du apport des communautés villageoises à leur école et à ses maîtres depuis le milieu du 18e siècle apporte un éclairage nouveau sur cette situation.