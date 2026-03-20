Le dix-septième siècle connaît un essor du mobilier sans précédent. Des meubles remarquables sont réalisés. Sièges, tables, luts, bureaux, armoires…Les catégories se déclinent à travers différents styles. L’ ébénisterie va donner ses lettres de noblesse au mobilier du grand siècle. La conférence s’attachera à présenter à travers un diaporama le mobilier du dix-septième siècle et plus particulièrement le mobilier français. Son histoire et les différents styles seront commentés. Un voyage dans le temps pour mieux découvrir ou redécouvrir madame de Sévigné à travers le mobilier qu’elle a d’ailleurs parfois évoqué dans ses lettres.
Conférence : Le mobilier au dix-septième siècle
La conférence présentera le mobilier du dix-septième siècle et particulièrement le mobilier français. Des meubles que madame de Sévigné a utilisé ou pu connaître. Conférence proposée par la MJC et présentée par Isabelle Gonon. Avec diaporama.
Le 30/03/2026 18:30 Informations complémentaires
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