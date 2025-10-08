Conférence : Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne

Découvrez l’impact que peut avoir le réchauffement climatique sur nos activités en montagne et la nécessité de nous y adapter.

Le changement climatique, deux fois plus rapide en montagne, entraine une forte évolution des milieux de haute montagne notamment à travers la fonte des glaciers et la dégradation du permafrost. En conséquence, les modalités de pratiques des activités sportives de montagne telle que l’alpinisme changent : les itinéraires évoluent et les périodes de bonnes conditions sont aléatoires. Cette situation implique une nécessité d’adaptation de plus en plus importante et souvent compliquée pour les pratiquants amateurs et professionnels. La fréquentation des refuges de haute montagne et l’adaptation des guides de haute montagne seront plus spécifiquement discutées. Pour finir, des outils d’aide à la décision et de diffusion des connaissances seront présentés avant une ouverture sur les scénarios climatiques futurs.

Conférence organisée par la Fondation evertéa et le Club Alpin Français de Valence.

Avec Mr Jacques Mourey – Chercheur associé au laboratoire EDYTEM (CNRS, USMB), accompagnateur en montagnes.