Conférence – Le réchauffement climatique urgence d’agir

Le réchauffement du climat de la Terre est une réalité même en France et à Lus La Croix Haute, particulièrement cet été : +1.5°C d’augmentation moyenne de la température, méga feux, sécheresse, canicules, inondations, fonte des glaciers, montée du niveau des mers, restrictions d’eau…. La Terre est atteinte dans sa Géophysique mais aussi dans sa Biosphère. L’humanité est face à son destin. Réussir la transition énergétique et écologique, aux multiples enjeux internationaux, économiques, sociaux, migratoires, philosophiques et en faire une aventure humaine passionnante pour le 21ième siècle devient notre avenir. Il y a urgence d’agir. Réduire les GES de 55% d’ici 2030 et zéro net carbone d’ici 2050

Jean -François Mezeix : docteur d’État en Sciences Physiques, ancien physicien de l’atmosphère et expert auprès de l’Organisation Météorologique Mondiale, membre à Clermont-Ferrand du GREFFE, Groupe Scientifique de réflexion et d’information pour un développement durable.