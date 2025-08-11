Conférence : Le vivre ensemble, un défi démocratique ?

Les raisons de faire société semblent s’effacer devant le repli sur soi, la montée de l’hyper individualisme, les tensions identitaires, et l’atomisation de la vie politique.

Le 08/10/2025 19:30

26 Av. du Président Herriot 26000 Valence Tél. 06 09 74 04 22

Reconstruire un vivre ensemble reste une nécessité démocratique et est possible, en défendant la culture du débat, la laïcité, tout en respectant la diversité des individus.

Conférence de Pierre Henri Tavoillot, philosophe.