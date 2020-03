Conférence « Le voyage des artistes français en Italie au siècle des Lumières »

Par Emilie Beck Saiello. Le XVIIIe est le siècle de la mobilité et du cosmopolitisme. » l’Europe parle français » et Paris est en passe de devenir la nouvelle capitale artistique, le phénomène du Grand Tour n’a jamais connu un tel développement.

Les élites européennes voyageant à travers le continent pour parfaire leur formation. Les artistes français continuent d’inscrire dans leur cursus honorum le voyage à Rome, prolongeant leur séjour dans les principales villes de la Péninsule. Aux vestiges de l’Antiquité et à la découverte des maîtres des XVIe et XVIIe siècles, s’ajoute un intérêt nouveau pour les paysages d’Italie et pour le pittoresque de la vie quotidienne.

Emilie Beck Saiello est maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord. Elle travaille sur la peinture de paysage et sur les échanges culturels entre la France et l’Italie au XVIIIe siècle. Elle a été élève à la Scuola Normale Superiore di Pisa et pensionnaire à l’Académie de France à Rome.