Léonard de Vinci est pour nous un modèle de l’esprit universel, curieux de tout, doué pour tout. Peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, scientifique, il explore tous les possibles de la Renaissance. Il incarne le personnage mythique du génie. Nous reviendrons aux sources, ses carnets de dessins artistiques, techniques ou anatomiques et à ses peintures pour retrouver l’émotion que tous ces qualificatifs ont fini par user.
Nous allons aussi examiner en détail le chiaroscuro et le sfumato qui ont fait sa réputation de peintre. Il décrit lui-même cette façon de peindre comme » sans ligne ni contour, à la façon de la fumée ou au-delà du plan focal « .
Conférence – Léonard de Vinci « La peinture est une chose mentale »
Découvrez la conférence de Salomé Bressiant, diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, sur Léonard de Vinci « La peinture est une chose mentale ». Venez nombreux !
2 Avenue de Mindelheim 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 75 05 04 45
Léonard de Vinci est pour nous un modèle de l’esprit universel, curieux de tout, doué pour tout. Peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, scientifique, il explore tous les possibles de la Renaissance. Il incarne le personnage mythique du génie. Nous reviendrons aux sources, ses carnets de dessins artistiques, techniques ou anatomiques et à ses peintures pour retrouver l’émotion que tous ces qualificatifs ont fini par user.