Personnage unique, doué dans de multiples domaines, Léonard de Vinci laisse des oeuvres nombreuses et merveilleuse. La magie de ses tableaux inspire encore le respect et plus que tout, l’homme de sciences et de génie étonne par ses découvertes et ses inventions. Léonard de Vinci, artiste et scientifique de la Renaissance nous laisse un héritage toujours plus dense, plus étonnant, plus riche et plus intéressant. La conférence s’attachera à présenter les raisons pour lesquelles Léonard de Vinci est plus fascinant que jamais.
Conférence : Léonard de Vinci
Extraordinaire Léonard de Vinci ! Peintre et génie, il fascine encore de nos jours. La conférence sera illustrée par un diaporama.
Salle baron Salamon salle annexe de la mairie 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71