Conférence : Les 100 ans de l’insuline et les nouveaux outils pour soulager le diabète – 100 ans de santé publique à Valence

Apprenez-en plus sur la découverte de l’insuline en 1921 et son évolution dans le traitement du diabète. Découvrez les nouveaux outils pour soigner le diabète : les différentes insulines, les différentes pompes, le pancréas artificiel…

Conférence proposée par la Fédération française des diabétiques et animée par Bernard Follea, patient-expert, et le Dr James

El Fark, endocrinologue et membre du Comité médical

de l’Association française des diabétiques.