Ce travail tentera d’expliquer les étapes de l’installation de cette nouvelle pratique en France et plus précisément dans la Drôme entre 1980 et 2010. Il s’intéressera aux moyens de diffusion de cette pratique en direction des agriculteurs du département, notamment en examinant la revue de l’association Agribiodrôme, AplusB.

Par Sarah Morfin, master 2 histoire, université Grenoble Alpes