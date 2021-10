Conférence : Les chiens d’aide à la personne : Assistance, guidage et médiation par l’animal – 100 ans de santé publique à Valence

Découvrez les chiens guides et d’assistance, et notamment les chiens d’assistance pour jeunes diabétiques.

L’assistance par le chien permet aux bénéficiaires de mieux vivre au quotidien et la médiation animale accompagne les personnes dans leur parcours de vie.

Conférence proposée par l’association Acadia, chiens d’assistance pour jeunes diabétiques et animée par Laura Berbel, responsable, coordinatrice et zoo-thérapeute de l’association O’tour des animaux ; Daniel Ponson, délégué Drôme-Ardèche des chiens guides Provence-Côte-d’Azur-Corse et Florine. Munier, coordinatrice d’Acadia, chien d’assistance jeunes diabétiques.