En s’appuyant au départ sur de nombreuses observations de terrain accumulées au long de 4 décennies, cette conférence participative s’articulera en 4 temps :
Une rapide présentation des 10 espèces de corvidés que l’on peut rencontrer en France ;
Une première approche abordant les travaux de scientifiques sur l’intelligence des corvidés ;
Une approche plus personnelle par le biais de l’éthologie, identifiant les clés rendant possibles ces formes d’intelligence animales » extrêmes » ;
Enfin une rapide conclusion ouvrant sur des regards bienveillants mais réalistes à l’encontre de ces oiseaux ordinaires et pourtant extraordinaires.
Conférence : Les corbeaux au sommet de l’intelligence animale, pourquoi ?
Venez nombreux pour en apprendre plus sur les corbeaux et leur intelligence au travers de la conférence « Les corbeaux au sommet de l’intelligence animale, pourquoi ? » présentée par l’ornithologue Bruno MACHTELINCK.
14 Place du 19 mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet Tél. 04 75 05 04 45
En s’appuyant au départ sur de nombreuses observations de terrain accumulées au long de 4 décennies, cette conférence participative s’articulera en 4 temps :