Conférence Les femmes pianistes de jazz par Jean-Paul Boutellier- Autour de Parfum de Jazz

Le piano constitue dans le jazz une place primordiale : après l’expression vocale utilisée par les premiers esclaves dans les work songs, les spirituals et le gospel et enfin le blues, c’est le premier instrument de la musique occidentale que les Afro-Américains ont appris pour créer le ragtime, puis le jazz.

Il est donc logique que les femmes musiciennes se soient emparées du piano pour tenter d’entrer dans ce monde musical fermé et surtout réservé aux hommes. A la Nouvelle-Orléans, puis à Chicago et enfin à New York les premières femmes instrumentistes de jazz sont des pianistes. C’est sur cet instrument qu’elles ont les plus grandes possibilités d’acquérir une notoriété comparable aux hommes, durant l’histoire et le développement de cette musique, jusqu’à la période contemporaine.

Nous évoquerons cette histoire des femmes pianistes en la replaçant dans l’histoire même du jazz, à travers de nombreux témoignages audiovisuels.