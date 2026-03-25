Le film de Philippe Nicolet combine prises de vues sur terrain, présentation d’objets remarquables, interviews de spécialistes, des restitutions de villages, modes de vie, afin de faire revivre les sites particuliers que sont les palafittes, maintenant invisibles sous les eaux.
Près d’un millier sont recensés dans les grands lacs alpins et sont datés du Néolithique à l’âge du Bronze. Habitats littoraux, anciennement interprétés comme des » cités lacustres « , ils livrent des quantités de données aux archéologues, en raison de la conservation des matières organiques. En 2011, 111 palafittes, répartis dans six pays alpins, ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie – ACCES
Yves BILLAUD, Ingénieur de recherche honoraire, anime cette conférence.
20 rue Saint-Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45
Le film de Philippe Nicolet combine prises de vues sur terrain, présentation d’objets remarquables, interviews de spécialistes, des restitutions de villages, modes de vie, afin de faire revivre les sites particuliers que sont les palafittes, maintenant invisibles sous les eaux.