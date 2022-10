Conférence – Les Hiéroglyphes, Clés de l’Egypte Ancienne »

Les hiéroglyphes ont été utilisés pendant plus de 3500 ans, mais sont tombés dans l’oubli jusqu’à la réussite de JF Champollion qui perce leur secret et permet de découvrir ce qu’était la civilisation égyptienne. Par Dominique Yalopoulos, égyptologue.

En 394, l’édit de Théodose décrétant la fermeture des temples met fin à l’écriture hiéroglyphique utilisée depuis plus de trois mille cinq cents ans. Dès lors, celle-ci tombe dans l’oubli jusqu’à la Renaissance, où elle suscite un intérêt grandissant chez les lettrés. Les tentatives de déchiffrement vont se multiplier au cours des siècles, jusqu’à l’éclatante réussite de Jean-François Champollion qui annonce en 1822 qu’il a percé le secret des hiéroglyphes. Tous ces signes, inspirés pour la plupart par l’environnement égyptien, vont alors s’animer pour exprimer ce qu’était la civilisation égyptienne et offrir un accès privilégié à ses écrits. Parole divine créée par le dieu Thot pour les hommes, l’écriture hiéroglyphique est bien plus qu’un système d’écriture et ses signes possèdent également une valeur intrinsèque qui leur confère un caractère magique.