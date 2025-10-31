En étudiant les grands procès de la fin de l’Algérie française, Grégoire Finidori, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, découvre avec intérêt ce que le procureur général Antonin Besson, qui avait requis dans l’affaire Challe et Zeller, a appelé dans son ouvrage Le Mythe de la justice, » le dessous des cartes « . Notre intervenant le montrera à travers sa conférence.
Après avoir introduit le sujet dans le contexte juridique et historique de la fin de la IVe République, puis le retour au pouvoir du général de Gaulle, le conférencier expliquera comment le revirement de la politique algérienne du chef de l’État va susciter une série de crises conduisant, à partir de 1961, à la création de juridictions de pure circonstance : Haut Tribunal militaire, » petit » tribunal militaire, tribunal de l’ordre public et Cour militaire de justice.
Notre invité fera revivre certaines grandes figures de cette époque : les généraux Challe, Salan, Jouhaud et Zeller, et portera un regard professionnel sur ces juridictions et sur la façon dont ces affaires ont été jugées.
Conférence : « Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie »
Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie, à travers les procès des généraux Challe, Salan, Jouhaux et Zeller.
5, rue Digonnet 26000 Valence Tél. 06 29 58 59 07
