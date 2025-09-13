Conférence animées par:
A-L Mignerey, ancienne membre de l’équipe de France de ski de fond; H. François ingénieur à l’INRAE-Grenoble; M. Langenbach, maître de conférence en géographie du tourisme et du sport à l’Université de Grenoble-Alpes.
Événement ouvert à tous, aux membres d’ACCES comme aux non adhérents.
Conférence: Les stations de ski drômoises face au changement climatique – ACCES
Comment les stations de moyenne montagne pourront-elles faire face aux changements climatiques? Quel devenir? Quelles évolutions? Débat autour d’une table ronde.
2 avenue de Mindelheim 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 75 05 04 45
