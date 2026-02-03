Conférence : Les territoires au prisme de la numérisation des revues et de la presse ancienne

Longtemps enfouis sous une masse de documents qu’une vie ne suffirait pas à feuilleter, d’importants contenus sont de nouveau mis à la disposition du public grâce à leur mise en ligne.

Le 26/02/2026 18:00

26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Des outils de consultation, de vastes ensembles de données, permettent de se réapproprier ainsi l’histoire des personnes et des lieux. Presse d’information, revues culturelles, annuaires et almanachs : c’est dans cette riche diversité que les territoires s’offrent désormais à tout un chacun.

PAR ARNAUD DHERMY : Docteur en Histoire culturelle contemporaine, chef de la Mission de la coopération régionale de la Bibliothèque nationale de France, vice-président du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) en charge des relations avec les sociétés savantes.