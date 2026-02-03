Conférence : Les territoires au prisme de la numérisation des revues et de la presse ancienne

Des outils de consultation, de vastes ensembles de données, permettent de se réapproprier ainsi l’histoire des personnes et des lieux. Presse d’information, revues culturelles, annuaires et almanachs : c’est dans cette riche diversité que les territoires s’offrent désormais à tout un chacun.
PAR ARNAUD DHERMY : Docteur en Histoire culturelle contemporaine, chef de la Mission de la coopération régionale de la Bibliothèque nationale de France, vice-président du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) en charge des relations avec les sociétés savantes.