Conférence : Les « volcaniques frères Payan

Par Nicolas Soulas, docteur en histoire, chercheur associé au LARHRA, chargé de cours à l’université de Nîmes

Le 19/11/2025 18:30

Gratuit pour les visiteurs

Qui furent réellement les frères Payan ? Comment des notables locaux, originaires de Saint-Paul-Trois-Châteaux, parvinrent-ils à dominer le département de la Drôme tout en jouant un rôle de premier plan dans les plus hautes sphères du pouvoir parisien, jusqu’à devenir des intimes de Robespierre ? Entre conquête du pouvoir, luttes politiques, trahisons et légende noire, cette conférence se propose d’éclairer le fulgurant et tragique parcours de ces révolutionnaires drômois, dont l’un accompagna Robespierre sur l’échafaud.