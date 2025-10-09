Qui furent réellement les frères Payan ? Comment des notables locaux, originaires de Saint-Paul-Trois-Châteaux, parvinrent-ils à dominer le département de la Drôme tout en jouant un rôle de premier plan dans les plus hautes sphères du pouvoir parisien, jusqu’à devenir des intimes de Robespierre ? Entre conquête du pouvoir, luttes politiques, trahisons et légende noire, cette conférence se propose d’éclairer le fulgurant et tragique parcours de ces révolutionnaires drômois, dont l’un accompagna Robespierre sur l’échafaud.
Conférence : Les « volcaniques frères Payan
Par Nicolas Soulas, docteur en histoire, chercheur associé au LARHRA, chargé de cours à l’université de Nîmes
14 rue de la Manutention 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 80