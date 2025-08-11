Conférence : L’expérience du vide, notre liberté

Se confronter au vide c’est faire l’expérience du manque et de la perte. Mais nous pouvons rechercher le vide, temporairement, pour reprendre notre souffle, exercer notre pensée.

Le 09/12/2025 19:30

26 Av. du Président Herriot 26000 Valence Tél. 06 09 74 04 22

Payant

Ou bien encore y aspirer pleinement, en rejetant et détruisant tout, en faisant table rase. Cette ambivalence est la condition de tout désir et l’expression de notre liberté.

Conférence de Hélène L’Heuillet, philosophe et psychanalyste.