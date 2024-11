ConfÃ©rence : L’information, un bien public Ã  protÃ©ger

Pour exercer leur rôle dans une démocratie, les citoyens doivent disposer d’une information pluraliste, indépendante, de qualité et disponible. Or, les médias français sont dans une situation préoccupante avec une très forte concentration de leurs propriétés dans les mains de quelques milliardaires et une baisse considérable de la confiance du public. Le problème dans tout ça ? Les lois de notre pays ne permettent ni de limiter efficacement les effets de la concentration, ni de protéger suffisamment les rédactions d’influences malvenues. Mais la situation n’est pas inéluctable. Il est possible de protéger les rédactions et de leur permettre de faire le métier que nous, citoyens, attendons d’eux.