Conférence : L’intercommunalité, enjeu caché des élections municipales

Venez à la rencontre de Frédéric PIN, ex directeur général de collectivités, à l’occasion de sa présentation de la conférence « L’intercommunalité, enjeu caché des élections municipales ».

Conférence : L’intercommunalité, enjeu caché des élections municipales
Le 14/01/2026 18:00

20, rue Saint Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45

Contacter par mail Site internet
Payant

Lors des prochaines élections municipales nous allons également désigner les élus qui piloteront notre agglomération et ses nombreuses compétences essentielles pour la qualité de vie sur notre territoire. Pour pouvoir agir en citoyen éclairé, il est nécessaire de bien comprendre comment fonctionne une intercommunalité et également de connaître la répartition des pouvoirs et des compétences entre communes et intercommunalité.
Il est aussi utile d’éclairer les enjeux spécifiques de notre agglomération afin de pouvoir agir sur les choix politiques de ceux qui en auront la charge.