La sculpture qu’est-ce que c’est?
De tout temps, elle s’est développée entre usage public et regard privé.
Nous explorerons ses grandes évolutions, ses particularités et sa poésie, des premières idoles aux formes contemporaines, avant un aperçu de ma pratique de ces trente-cinq dernières années
Conférence « L’usage des formes »
Conférence animée par Jean Patrice Rozand, autour de la sculpture.
Une soirée passionnante en perspective, entre art, réflexion et partage…
rue du Puy 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 28 78
