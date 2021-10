Conférence : Ma santé 2022 : un virage numérique – 100 ans de santé publique à Valence

Découvrez les fonctionnalités de cet espace, les enjeux liés à la numérisation de la santé en général et à cet outil

en particulier (accompagnement du citoyen, sécurisation

des données, bénéfices attendus…).

Conférence proposée par la médiathèque publique François-

Mitterand et animée par Giovanna Marisco, déléguée au Service public d’information en santé [SPIS] et responsable du site santé.fr au ministère de la Santé ; Garlann Nizon, cheffe du projet » Accompagner le citoyens au numérique en santé » pour le ministère de la Santé et l’Agence nationale de cohésion des territoires ainsi que coordinatrice du réseau des acteurs

de la médiation numérique de la Drôme.