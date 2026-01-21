La conférence entraînera l’auditoire au coeur du dix-septième siècle pour découvrir la vie de Madame de Sévigné et sortir un peu de la légende. Son amour maternel pour sa fille mais aussi pour son fils sera présenté à travers des lettres. La marquise était également solide en amitié même face aux remous de l’histoire. C’est un voyage dans le dix-septième siècle que nous propose cette conférence qui révélera différentes facettes de Madame de Sévigné et qui tentera de comprendre pour quelles raisons la marquise fascine toujours autant. Conférence d’Isabelle Gonon de Planète Guides.
Conférence : Madame de Sévigné, une vie et mille facettes
La conférence racontera la vie de Madame de Sévigné. La séance sera illustrée par un diaporama qui présentera des portraits de la marquise, des personnages historiques ou littéraires qu’elle a croisés et des lieux qu’elle a fréquentés.
