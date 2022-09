Conférence – Médecine chinoise

Jean Pierre Croutaz, vice président de l’union française des professionnels de médecine traditionnelle chinoise a pratiqué et enseigné cette médecine pendant plus de 30 ans. Il pratique et enseigne les « qigong » qui font partie intégrante de la médecine chinoise. Il nous invite à aller à la rencontre cette tradition, véritable voyage dans l’espace mais aussi dans le temps.